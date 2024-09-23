Картаполов: основанием для осеннего призыва в армию будут бумажные повестки

Электронные повестки в тестовом режиме разошлют в трех регионах

Основанием для призыва на срочную военную службу осенью 2024 года будут являться бумажные повестки. Об этом рассказал в понедельник, 23 сентября, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Как подчеркнул парламентарий, в настоящее время "говорить о смешанном варианте", когда присылаются и бумажные, и электронные повестки, нельзя. Всего лишь в трех регионах будет проводиться тестирование единого реестра военнообязанных. Картаполов отметил, что это "Рязанская область, Республика Марий Эл и, по-моему, Сахалин", там "будут направляться, в том числе, и электронные повестки".

Требуется "наработать методологию применения реестра с расчетом", чтобы с 1 января 2025 года он заработал в полном объеме, цитирует депутата "Интерфакс".

Ранее Минцифры опровергло информацию об уязвимости на сайте реестра электронных повесток. В ведомстве заверили, что данные пользователей "Госуслуг" надежно защищены, а каких-либо утечек или уязвимостей не зафиксировано.

Картаполов подчеркивал, что увеличение численности Вооруженных сил России не потребует новой мобилизации. Как объяснил глава думского комитета по обороне, российские войска будут доукомплектованы за счет контрактников.

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