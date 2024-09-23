"Это акт мести": Алсу выступила с новым откровением

Певица заговорила начистоту

На днях в Сети распространилась информация, будто Алсу, являющаяся гражданкой Великобритании, намерена подать в лондонский суд иск о разделе совместно нажитого с Яном Абрамовым имущества. Напомним, что пара официально развелась в конце августа. По словам адвоката Абрамова Александра Добровинского, певица якобы решилась на такой шаг, чтобы точно победить.

Однако Алсу опровергла эти данные. А теперь на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" выложила ряд публикаций, в которых отражены рассуждения о человеке с нарциссическим расстройством личности.

Там написано, что такой человек могут специально разрушать репутацию партнера, распространять ложь, потому что понимает, что "потерял контроль над этим другим человеком". Также там сказано, что даже после развода нарцисс не оставит вторую половину в покое и постарается продолжить манипуляции. Для нарцисса расставание это "удар по хрупкому эго".

"Публичное уничтожение вашей репутации - это акт мести, который заставит вас заплатить за все обиды, унижения и травмы, которые, по его мнению, он получил в отношениях", - выложила такой текст Алсу.

Теперь в Сети обсуждают, что таким образом певица раскрыла детали отношений с Яном Абрамовым. Ходят слухи, что бизнесмен был неверен артистке. А его интрижка с моделью Анастасией Решетовой стала последней каплей, переполнившей чашу терпения Алсу.

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