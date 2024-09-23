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Кабмин поддержал два законопроекта против чайлдфри

11:38
  • понедельник
  • 23 сентября 2024

Это движение пропагандирует отказ от деторождения

Российское правительство поддержало два законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри — это движение, которое призывает отказаться от рождения детей.
Матвиенко предложила законодательно запретить движение чайлдфри

Первый документ предполагает запрет распространения в Интернете, средствах массовой информации, кинофильмах и рекламе сведений и данных, пропагандирующих отказ от деторождения. В кабмине в целом поддержали законопроект, но отметили, что его надо доработать.

Второй законопроект предлагает ввести административную ответственность за пропаганду отказа от деторождения по аналогии с действующей ответственностью за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений либо смены пола.

Правительство поддерживает и этот законопроект при условии учета замечаний ко второму чтению, цитирует отзыв кабмина "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что все мешающее повышению рождаемости в нашей стране "должно из нашей жизни исчезать", поскольку улучшение демографической обстановки остается одним из главных приоритетов в работе властей.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что наличие множества детей в семье должно стать в России модным, поскольку "нужно заботиться о народонаселении, повышать рождаемость".

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