Кабмин поддержал два законопроекта против чайлдфри

Это движение пропагандирует отказ от деторождения

Российское правительство поддержало два законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри — это движение, которое призывает отказаться от рождения детей.

Первый документ предполагает запрет распространения в Интернете, средствах массовой информации, кинофильмах и рекламе сведений и данных, пропагандирующих отказ от деторождения. В кабмине в целом поддержали законопроект, но отметили, что его надо доработать.

Второй законопроект предлагает ввести административную ответственность за пропаганду отказа от деторождения по аналогии с действующей ответственностью за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений либо смены пола.

Правительство поддерживает и этот законопроект при условии учета замечаний ко второму чтению, цитирует отзыв кабмина "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что все мешающее повышению рождаемости в нашей стране "должно из нашей жизни исчезать", поскольку улучшение демографической обстановки остается одним из главных приоритетов в работе властей.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что наличие множества детей в семье должно стать в России модным, поскольку "нужно заботиться о народонаселении, повышать рождаемость".

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