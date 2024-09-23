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Премьер Дании призвала отказаться от обсуждения "красных линий" по Украине

12:00
  • понедельник
  • 23 сентября 2024

Она назвала ошибкой публичную дискуссию на эту тему

Необходимо прекратить обсуждение "красных линий" в конфликте России и Украины, поскольку "во время этой войны было ошибкой проводить публичную дискуссию". Такое мнение высказала глава правительства Дании Метте Фредериксен.

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По утверждению датского политика, самая важная "красная линия" якобы "уже была пересечена" Россией в начале специальной военной операции в феврале 2022 года", пишет Bloomberg.

При этом Фредериксен считает, что западным союзникам Украины необходимо разрешить ей использовать западное оружие для ударов вглубь территории России, а также исключить задержки с поставками вооружений.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин предупредил парламенты стран Запада об ответе Москвы в случае разрешения на удары по России западным оружием. Власти США и ЕС должны отдавать себе в этом отчет, заявил российский политик.

Однако украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от военных союзников Киева игнорировать "красные линии", установленные Москвой, заявив, что "ракеты должны быть и на российской территории".

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Метте Фредериксен
Метте Фредериксен
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