Премьер Дании призвала отказаться от обсуждения "красных линий" по Украине

Она назвала ошибкой публичную дискуссию на эту тему

Необходимо прекратить обсуждение "красных линий" в конфликте России и Украины, поскольку "во время этой войны было ошибкой проводить публичную дискуссию". Такое мнение высказала глава правительства Дании Метте Фредериксен.

По утверждению датского политика, самая важная "красная линия" якобы "уже была пересечена" Россией в начале специальной военной операции в феврале 2022 года", пишет Bloomberg.

При этом Фредериксен считает, что западным союзникам Украины необходимо разрешить ей использовать западное оружие для ударов вглубь территории России, а также исключить задержки с поставками вооружений.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин предупредил парламенты стран Запада об ответе Москвы в случае разрешения на удары по России западным оружием. Власти США и ЕС должны отдавать себе в этом отчет, заявил российский политик.

Однако украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от военных союзников Киева игнорировать "красные линии", установленные Москвой, заявив, что "ракеты должны быть и на российской территории".

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