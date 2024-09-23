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"Я всегда мечтала быть многодетной матерью": Мельникова собралась взять ребенка из детдома

11:44
  • понедельник
  • 23 сентября 2024

Актриса рассказала о личной трагедии

Актриса Анастасия Мельникова появилась в студии Бориса Корчевникова "Судьба человека". Прославившаяся благодаря многосерийному фильму "Улицы разбитых фонарей" артистка в последнее время ведет закрытый образ жизни: не появляется на светских мероприятиях, не снимается на телевидении, не общается с журналистами. Однако на сей раз Анастасия сделала исключение.

Мельникова рассказала, что в 2012 году обрела счастье в личной жизни. В избраннике по имени Сергей Анастасия души не чаяла, хотя он и был на 17 лет старше. Более того, когда они познакомились, мужчина состоял в браке. Однако ради Анастасии он развелся.

Влюбленные страстно мечтали стать родителями, хотя у каждого из них есть дети от предыдущих отношений. По словам Мельниковой, они и по монастырям ездили, и у врачей обследовались. Все в один голос утверждали, что никаких противопоказаний нет, однако малыш так и не родился.

"Я всегда мечтала быть многодетной матерью. Мы с Сережей даже думали о том, чтобы взять ребенка из детдома", - сообщила Мельникова.

Однако летом 2022 года Сергей внезапно умер. По словам Анастасии, его сердце остановилось в одну минуту. А ведь 19 сентября они должны были оформить отношения. Свадебное платье в итоге до сих пор висит в шкафу артистки.

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