Мишустин: Электроника превращается в основу прогресса России

Нужно создать крепкий фундамент для развития этой отрасли

Российская электроника из отрасли, находившейся в упадке, преобразуется в инновационную основу научно-технологического и экономического прогресса нашей страны. Такое заявление сделал в понедельник, 23 сентября, премьер-министр России Михаил Мишустин на пленарном заседании форума "Микроэлектроника-2024".

Политик призвал создать крепкий фундамент для технологически суверенной электронной индустрии, в том числе на основе собственных разработок и формирования всех необходимых компетенций. На фоне санкций особенно важно наращивать компетенции, активнее развивать отечественные передовые технологии.

Мишустин подчеркнул, что "это долгий путь, в который будут вовлечены сотни коллективов", однако "пройти по нему необходимо", поэтому государство будет оказывать всю требуемую поддержку. При этом "нужно одновременно вкладываться в электронное машиностроение, производство особо чистых материалов и электронных компонентов, развивать собственное программное обеспечение", сообщает ТАСС.

Ранее Михаил Мишустин сообщал, что в стране уже готовы к запуску новые масштабные национальные проекты. Их реализация обеспечит России технологический суверенитет в критически значимых областях — например, в химической промышленности и освоении космоса.

Глава кабмина также подчеркивал, что достигнуть технологического и промышленного суверенитета без современной науки невозможно. Политик отмечал, что "у нас много талантов в стране", а потому "места для приложения сил должны существовать где-то рядом".

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