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ВС Польши обвинили Россию в психологической операции при наводнении

12:59
  • понедельник
  • 23 сентября 2024

Обвинения бездоказательны

Армия Польши обвинила Россию в проведении "информационно-психологической" операции в связи с наводнением в стране. Такое заявление было сделано в соцсетях Войск защиты кибернетического пространства Вооруженных сил Польши.
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Польские военные утверждают, что Россия "использует в киберпространстве технику селективного отбора информации", чтобы "вызвать у получателей эмоции страха и беспомощности".

В частности, уверяют польские ВС, предпринимается "попытка подорвать доверие к структурам государственной безопасности Польши". Однако никаких доказательств этих утверждений не приводится, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель польского министра обороны Цезарий Томчик признал, что Польша действительно находится в состоянии гибридной войны. В качестве доводов, подкрепляющих эту позицию, политик привел ситуацию на границе с Белоруссией, а также упомянул появление на территории Польши иностранных метеозондов.

При этом заместитель генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберг Мирча Джоанэ напомнил, что в Североатлантическом альянсе принято консультироваться с партнерами, прежде чем ввязываться в то, что может иметь опасные последствия. Так политик прокомментировал заявления из Варшавы о готовности сбивать ракеты ВС России над Украиной.

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