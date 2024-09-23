Дочь попросила Жукова из "Руки Вверх!" не разводиться

Артист рассказал о личной жизни

Сергей Жуков отец-герой: от первого брака у него есть взрослая дочь Александра, а от второго - трое детей-подростков и крошечный сын, которому в декабре исполнится год. В отношениях с Региной Бурд прославленный артист совершенно счастлив. Тем удивительнее ему было услышать от дочери Ники просьбу не разводиться.

Как оказалось, тема развода родителей очень актуальна у подростков, выяснил певец. Жуков объяснил, что дети относятся к расставанию взрослых совсем иначе. Это впоследствии, когда станут постарше, они все смогут понять и адекватно оценить, но в моменте, считает артист, дети очень переживают. Чтобы укрепить брак, следует почаще ходить на свидания и больше времени супругам проводить вместе.

"Это нужно делать. Мы своим детям говорим: "Мы идем на свидание!" И они воспринимают это отлично. Говорят: "Идите!.." Давайте, если уж все-таки кто-то разводится (я не могу сказать сейчас: "Не разводитесь!", потому что ситуации разные бывают), делать это с любовью. Чтобы все было цивилизованно, и ребенок тут ни при чем, в любой ситуации надо говорить ему, как вы его любите!", - рассуждает Сергей Жуков в беседе с "Миром новостей".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram