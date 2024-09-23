Школьник с молотком и ножом напал на одноклассников в Иркутской области

По предварительным данным, пострадали трое восьмиклассников

Ученик, вооруженный ножом и молотком, напал на одноклассников в школе в поселке Балаганск Иркутской области.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, нападение произошло в 10:30 на перемене, когда восьмиклассники переодевались перед уроком физкультуры. В раздевалку ворвался вооруженный подросток и бросился на одноклассника с молотком, ударив его по затылку. Двое других учеников, которые попытались защитить одноклассника, получили травмы рук.

Обезвредил нападавшего учитель физкультуры — педагог отобрал молоток у школьника и вызвал полицейских. Мотивы подростка и прочие обстоятельства происшествия устанавливаются.

Пострадавших осмотрели и оказали им необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.

В региональном главке Следственного комитета подтвердили, что ученик причинил телесные повреждения одноклассникам в Иркутской области, возбуждены дела о покушении на убийство и халатности. Ведомство даст оценку деятельности руководства школы и органов системы профилактики правонарушений, сообщает РИА Новости.

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