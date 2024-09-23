ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Школьник с молотком и ножом напал на одноклассников в Иркутской области

12:30
  • понедельник
  • 23 сентября 2024

По предварительным данным, пострадали трое восьмиклассников

Ученик, вооруженный ножом и молотком, напал на одноклассников в школе в поселке Балаганск Иркутской области.
Первый комментарий напавшего на одноклассников школьника из Челябинска

Как сообщает Telegram-канал SHOT, нападение произошло в 10:30 на перемене, когда восьмиклассники переодевались перед уроком физкультуры. В раздевалку ворвался вооруженный подросток и бросился на одноклассника с молотком, ударив его по затылку. Двое других учеников, которые попытались защитить одноклассника, получили травмы рук.

Обезвредил нападавшего учитель физкультуры — педагог отобрал молоток у школьника и вызвал полицейских. Мотивы подростка и прочие обстоятельства происшествия устанавливаются.

Пострадавших осмотрели и оказали им необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.

В региональном главке Следственного комитета подтвердили, что ученик причинил телесные повреждения одноклассникам в Иркутской области, возбуждены дела о покушении на убийство и халатности. Ведомство даст оценку деятельности руководства школы и органов системы профилактики правонарушений, сообщает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Полиция
Полиция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.