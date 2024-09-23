Автомобили и бинокли: какие гуманитарные грузы отправляют из Москвы в зону СВО

Неравнодушные россияне поддерживают военных, выполняющих боевые задачи

Столичные предприниматели — владельцы небольших точек и крупных торговых центров — поддерживают военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции (СВО).

Многие магазины запчастей для автомобилей собирают комплектующие и отправляют их солдатам через фонды, волонтерские центры, местные управы или своими силами. На фронт также отправляют двигатели, коробки передач, шины, диски, инструменты, батарейки, генераторы, лампочки и моторное масло. А универмаг в Тропарево-Никулине и магазин в Ясеневе передали на передовую мотоциклы и автомобили. Большие торговые центры предоставляют волонтерским пунктам складские помещения, где они могут принимать посылки от неравнодушных граждан и формировать гуманитарные грузы. За эту услугу отвечает торговый центр в Бибиреве.

Магазины передают военнослужащим футболки и майки, носки и перчатки с терморегуляцией и без, шерстяные стельки для обуви.

Торговый центр в Люблине собрал для бойцов куртки и спортивные костюмы. Благотворительные фонды, собирающие помощь для военнослужащих, получают от предпринимателей и медицинские препараты: лекарства, в том числе глазные капли, жаропонижающие средства, перекись водорода, мази, а также кровоостанавливающие жгуты, противоожоговые повязки, бинты, пластыри, шприцы, растворы для инъекций и многое другое.

Помимо этого солдатам отправляют хозяйственные товары: средства для мытья посуды, влажные салфетки и стиральный порошок.

Торговый центр в районе Филевский Парк даже передал несколько стиральных машин. Газовые плиты и баллоны к ним отправил в зону проведения СВО торговый центр в Марьиной Роще. Из Орехово-Борисова Южного к бойцам уехали тепловые пушки. Принтеры, бумага и канцтовары переданы универсамом, расположенным в районе Якиманка. Магазины стройматериалов, помимо инструментов, крепежных изделий и досок, на постоянной основе отправляют утеплитель. Кроме того, бойцы получили от индивидуального предпринимателя из поселка Мосрентген в Новомосковском административном округе Москвы несколько цепных бензопил.

Многие торговые точки собирают грузы, состоящие из плащ-палаток, спальных мешков, дождевиков.

Один центральный столичный универмаг отправил бинокли. Универмаг в Киевском районе также собрал туристические принадлежности, незаменимые на фронте. В их числе, например, средства от насекомых, актуальные в теплое время года. Кроме того, в состав гуманитарной помощи входят разнообразные средства связи и слежения: рации, автомобильные радиостанции и камеры видеонаблюдения.

Участники СВО и их семьи могут получить скидки на московских ярмарках, а фермеры, которые работают на ярмарках, регулярно отправляют в зону спецоперации гуманитарную помощь. Это не только овощи и фрукты, выращенные собственными руками, но и другие товары.

Общероссийский народный фронт призывает россиян поддержать солдат и жителей новых российских территорий, пострадавших от действий Вооруженных сил Украины. Оказать дополнительную помощь можно как перечислив деньги, так и передав необходимую одежду или медикаменты. Подробности можно узнать на сайте pobeda.onf.ru.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что бойцы на передовой знают, что с ними — вся страна. Путин призвал органы власти и в дальнейшем делать все, чтобы поддержать участников СВО и семьи военнослужащих.

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