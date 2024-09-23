Стало известно, куда уехала Кейт Миддлтон после лечения от рака

Принцесса Уэльская попала в объективы камер папарацци

В Сети распространились свежие фотографии Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Папарацци сумели подловить пару, когда та направлялась на автомобиле на воскресную службу в церковь Крати Кирк, в Абердиншире, в которую Виндзоры ежегодно приезжают с 1848 года.

Несмотря на то, что на снимках Кейт и Уильям получились не очень хорошо, особо наблюдательные поклонники сумели разглядеть, что за рулем сидел принц, а принцесса расположилась рядом на переднем сиденье. Для выхода в свет Кэтрин выбрала водолазку, клетчатый жакет и шляпку с перьями, сообщает The Daily Mail.

Ранее Кейт Миддлтон объявила о том, что успешно завершила курс лечения от онкологического заболевания. Принцесса Уэльская призналась, что не может передать словами, какое это облегчение. В честь такого важного события Кенсингтонский дворец даже обнародовал семейное видео Кейт и Уильяма с детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи, некоторые кадры которого многие комментаторы со всего мира сравнили с кадрами из фильма "Сумерки".

Напомним, что Кейт Миддлтон сообщила о раке в марте после недель гробового молчания.

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