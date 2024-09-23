Новое фото Дурова и Болгар произвело фурор в Сети

Люди не верят своим глазам

Называющая себя матерью троих детей Павла Дурова Ирина Болгар продолжает будоражить общественность. Так, на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" женщина опубликовала фотографию, которая вызвала фурор среди интернет-пользователей. На снимке запечатлена сама Ирина, ее дочь, а также, предположительно Павел Дуров и его брат Николай.

В подписи к фото (как обычно, на английском языке) Ирина рассказала, что на протяжении десяти лет у нее и детей был полный доступ к финансовым активам Павла. Иногда она могла потратить до миллиона евро в месяц на путешествие. Например, уточняет Ирина, именно такая сумма ушла на отдых с детьми на Сардинии в мае 2022 года. Все расходы, "как обычно", оплачивал лично Павел Дуров.

Однако миллиардер, по словам Болгар, требовал, чтобы семья перебралась жить в ОАЭ. Но Ирина не хотела покидать Европу, считая, что в ОАЭ у матерей меньше прав. Женщина убеждена, что переезд лишил бы ее возможности отстаивать свои интересы и интересы детей в суде. Тогда Дуров заблокировал Болгар доступ к счетам.

Подписчики в комментариях разделились на два лагеря: одни поддержали Ирину, другие - осудили. "Не приходило в голову начать самой себя обеспечивать?", "Какой ужас. Возможно, стоило не спускать миллион евро в месяц, а откладывать деньги для детей, о которых вы настолько сильно заботитесь?", "Ирина, на что вы надеетесь, публикуя все это? Что он вдруг начнет платить? Я очень сомневаюсь".

Многие комментаторы вообще не поверили в то, что фото настоящее. Они сочли, что снимок - продукт ИИ. Некоторые же предположили, что Павла и Николая Дуровых Болгар "прифотошопила". Впрочем, есть и такие интернет-пользователи, кто до сих пор не верит, что сама Ирина Болгар существует.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram