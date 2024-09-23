Собянин рассказал о возрождении московского трамвая

Это один из приоритетов развития городского транспорта

Улица Сергия Радонежского по меркам столицы - совсем небольшая, всего около полукилометра. Тем не менее она - настоящее воплощение современной Москвы. Многоэтажки соседствуют здесь с бережно сохраненными постройками позапрошлого века. И многие годы атрибутом улицы был трамвай. Но в 1952 году линия между Андроньевской площадью и Рогожской заставой была разобрана, чтобы возродиться 72 года спустя на совершенно новом уровне.

"Новые удобные маршруты для своих ежедневных поездок получат порядка 700 тысяч москвичей. В частности, жители востока Москвы смогут без пересадок добираться до Курского вокзала. Возрождение московского трамвая - один из приоритетов развития городского транспорта. За последние годы мы реконструировали 96% путей, что позволило сделать поездки более комфортными и безопасными. На 95% обновлен подвижной состав", - рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Работы по восстановлению трамвайной линии заняли чуть больше полугода. Пути длинной около 900 метров соединили действующие ветки на Шоссе энтузиастов и Андроньевской площади. Теперь здесь будет ходить маршрут №2 от 3-й Владимирской улицы до Курского вокзала. Время поездки - 30 минут. На четверть быстрее, чем раньше. Интервал движения - 10 минут. Будет также восстановлено движение трамваев №12, 38 и 46 между метро "Авиамоторная" и Абельмановской Заставой. Загрузка Калининской линии метро снизится на 10 процентов. Первые пассажиры уже оценили преимущества.

На новой линии, конечно же, новые трамваи. Самые современные "Витязь-М". Комфортные, вместительные и бесшумные.

"Если сравнить со старым вагоном, который перевозил 85 человек, то сейчас в час пик "Витязь-Москва" перевозит 260 пассажиров. Удобные большие двери, комфортные сиденья. Теплые, комфортные, уютные. Не вагон, а сказка", - говорит водитель Наталья Бажина.

Пути уложены без стыков на специальные виброизолирующие маты. Это значительно снизит шум. Одновременно преобразилась и вся территория в районе улицы Сергия Радонежского. Проложены новые пешеходные маршруты, оборудованы переходы и велопарковки. Проезжую часть отделили от тротуаров деревьями.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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