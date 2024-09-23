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Малое олимпийское велокольцо на Крылатских холмах открыли после реконструкции

16:04
  • понедельник
  • 23 сентября 2024

Ремонтные работы проводились с начала лета

Малое олимпийское велокольцо на Крылатских холмах открылось после реконструкции. Ремонтные работы здесь проводились с начала лета.

За это время там полностью обновили асфальт. Укладывали его по специальной технологии, чтобы спортсмены могли тренироваться на высокой скорости. Кроме того, организована отдельная выделенная полоса для велосипедистов перед въездом с улицы.

В минувшие выходные представители велоклубов смогли опробовать обновленную трассу.

"Я вспоминаю юные годы, когда я тут в первый раз в 1979 году ехал. Асфальт очень гладкий, очень быстрый, очень цепкий", - отметил мастер спорта Александр Колыбин.

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