В Подмосковье задержали живодера

Мужчина привязал к своей легковушке двух псов и на высокой скорости протащил несчастных по дороге

На камеры наблюдения в подмосковных Мытищах попал автомобиль. За машиной что-то волочилось. Жители сначала не поверили своим глазам - это были две собаки. Обе - без признаков жизни.

Все произошло в микрорайоне Дружба, видео мгновенно распространилось в соседских чатах. Живодер скрылся, но машину узнали. Ее владельцем оказался некий Константин, который, как выяснилось, давно терроризирует весь поселок и вытворяет опасные и неадекватные вещи - угрожает соседям, избивает их, портит имущество.

Мужчина на своем участке развернул незаконный бизнес - без всяких разрешений и согласований сделал надстройку в несколько этажей, которую превратил в хостел. Не раз доводил всех до нервного срыва и демонстрировал ненависть к четвероногим.

После последнего случая с собаками водитель машины скрылся, но вскоре был задержан. Известно, что замученные животные принадлежали ему. Жители неоднократно видели у мужчины бигля, которого часто наказывали тем, что привязывали к трубе на улице и оставляли без еды. Про вторую собаку люди даже не знали. Предполагают, что ее держали в подвале. О животных ничего не было известно сутки, потом их удалось найти.

У животных стерты в кровь лапы, очевидно, много внутренних ушибов. Бигль ходит прихрамывая, хаски даже не встает.

"Установлено, что 20 сентября мужчина, находясь на улице Лесопарковой городского округа Мытищи, привязал двух собак к своему автомобилю и протащил их на высокой скорости по асфальту. Установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты проводимой доследственной проверки находится на контроле в Мытищинской городской прокураторе", - сообщила Кристина Ахметжанова, прокурор отдела взаимодействия со СМИ.

На этот раз, как надеются соседи, мужчина понесет наказание. За жестокое обращение с животными и окружающими.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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