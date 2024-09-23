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Встречи с известными деятелями культуры проходят в столичных школах искусств

15:08
  • понедельник
  • 23 сентября 2024

Своим опытом уже поделился саксофонист Игорь Бутман

В детских школах искусств и колледжах Москвы проходят встречи с известными деятелями культуры.

Этот проект запустил столичный Департамент культуры. Благодаря ему юные таланты могут встретиться со своими кумирами - прославленными музыкантами, артистами, художниками и дизайнерами. Так, своим опытом уже поделился саксофонист Игорь Бутман. Он провел мастер-класс, а также ответил на вопросы будущих колле

"Проводя мастер-класс, я, конечно, пытаюсь всех настроить на то, что надо знать историю той музыки, того искусства, которое ты любишь. Потому что со временем эти люди тоже должны стать кумирами и легендами уже этих лет", - отметил Бутман.

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