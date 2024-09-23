Театр Образцова представил международный фестиваль кукольников "Истоки"

Спектакли, вдохновленные культурой разных народов, объединяет одно - желание найти исходный код событий

Традиционные песни и загадочные обряды, погружение в глубины древних традиций: на фестивале "Истоки" старина оживает на сцене, открывая тайны и красоту народного искусства. Театр кукол имени Образцова и приглашенные артисты со всего мира в своих постановках расскажут о культурах разных стран.

"Чтобы мы, кукольники, вспомнили, что нам рассказывали старики, старые-добрые сказки, чтобы мы окунулись в эпос и вспомнили, что такое ритуал, что такое навет", - отметил Борис Константинов, главный режиссер Государственного академического центрального театра кукол им. Образцова.

Каждый спектакль посвящен вечным ценностям - доброте, душе и человечности. Первых гостей встречают в соответствии с культурными традициями стран-участниц.

Эта длинная медная труба - карнай. Его привезли артисты из Узбекистана. Глубокий низкий звук инструмента погружает посетителей в атмосферу восточного торжества. Узбекские кукольники в рамках фестиваля покажут спектакль о Ходже Насреддине - легендарном герое восточных сказаний, известном своей житейской мудростью и остроумием.

Артисты из Монголии познакомят с еще одним колоритным музыкальным инструментом, ему посвятили целый спектакль - "Морин хуур", название в переводе означает "Скрипка с головой лошади". Это символ монгольской культуры, в его мелодии - бескрайние степи и кочевой образ жизни монгольского народа.

Мексиканские кукольники покажут спектакль, посвященный Дню мертвых - одному из самых ярких и колоритных праздников Мексики. Они поделятся своими традициями, расскажут о дне, когда вспоминают тех, кто ушел. В этот день люди поют и танцуют в честь близких, радуются вместе с ними, веря, что души предков возвращаются на землю.

"В этом году на фестиваль отобраны спектакли, не только рассказывающие о своих истоках, о легендах, эпосе и каких-то ритуалов и обрядов. Но и о людях, о личностях, которые оказали большое влияние на тот или иной регион, на ту или иную страну", - объяснила Елена Булукова, директор Государственного академического центрального театра кукол им. Образцова.

Одна из таких фигур в мировой истории - мексиканская художница Фрида Кало. О ее жизни, полной боли, и вдохновляющем творчестве - иммерсивная постановка для взрослых "Кто убил Фриду Кало?".

Помимо спектаклей, гости фестиваля смогут посетить лекции о фольклоре, этносе и старых традициях разных народов и даже попробовать себя в роли кукольников.

Полина Быта, "ТВ Центр"

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