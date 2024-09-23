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Театр Образцова представил международный фестиваль кукольников "Истоки"

15:20
  • понедельник
  • 23 сентября 2024

Спектакли, вдохновленные культурой разных народов, объединяет одно - желание найти исходный код событий

Традиционные песни и загадочные обряды, погружение в глубины древних традиций: на фестивале "Истоки" старина оживает на сцене, открывая тайны и красоту народного искусства. Театр кукол имени Образцова и приглашенные артисты со всего мира в своих постановках расскажут о культурах разных стран.

"Чтобы мы, кукольники, вспомнили, что нам рассказывали старики, старые-добрые сказки, чтобы мы окунулись в эпос и вспомнили, что такое ритуал, что такое навет", - отметил Борис Константинов, главный режиссер Государственного академического центрального театра кукол им. Образцова.

Каждый спектакль посвящен вечным ценностям - доброте, душе и человечности. Первых гостей встречают в соответствии с культурными традициями стран-участниц.

Эта длинная медная труба - карнай. Его привезли артисты из Узбекистана. Глубокий низкий звук инструмента погружает посетителей в атмосферу восточного торжества. Узбекские кукольники в рамках фестиваля покажут спектакль о Ходже Насреддине - легендарном герое восточных сказаний, известном своей житейской мудростью и остроумием.

Артисты из Монголии познакомят с еще одним колоритным музыкальным инструментом, ему посвятили целый спектакль - "Морин хуур", название в переводе означает "Скрипка с головой лошади". Это символ монгольской культуры, в его мелодии - бескрайние степи и кочевой образ жизни монгольского народа.

Мексиканские кукольники покажут спектакль, посвященный Дню мертвых - одному из самых ярких и колоритных праздников Мексики. Они поделятся своими традициями, расскажут о дне, когда вспоминают тех, кто ушел. В этот день люди поют и танцуют в честь близких, радуются вместе с ними, веря, что души предков возвращаются на землю.

"В этом году на фестиваль отобраны спектакли, не только рассказывающие о своих истоках, о легендах, эпосе и каких-то ритуалов и обрядов. Но и о людях, о личностях, которые оказали большое влияние на тот или иной регион, на ту или иную страну", - объяснила Елена Булукова, директор Государственного академического центрального театра кукол им. Образцова.

Одна из таких фигур в мировой истории - мексиканская художница Фрида Кало. О ее жизни, полной боли, и вдохновляющем творчестве - иммерсивная постановка для взрослых "Кто убил Фриду Кало?".

Помимо спектаклей, гости фестиваля смогут посетить лекции о фольклоре, этносе и старых традициях разных народов и даже попробовать себя в роли кукольников.

Полина Быта, "ТВ Центр"

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Международный фестиваль кукольников "Истоки"
Международный фестиваль кукольников "Истоки"
Международный фестиваль кукольников "Истоки"
Международный фестиваль кукольников "Истоки"
Международный фестиваль кукольников "Истоки"
Международный фестиваль кукольников "Истоки"
Международный фестиваль кукольников "Истоки"
Международный фестиваль кукольников "Истоки"
Международный фестиваль кукольников "Истоки"
Международный фестиваль кукольников "Истоки"
Международный фестиваль кукольников "Истоки"
Международный фестиваль кукольников "Истоки"
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