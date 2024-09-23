Четверо детей насмерть отравились в Красноярском крае. Все подробности

Родителей врачам удалось спасти, следователи ведут допрос прямо в стационаре

В деле о смертельном отравлении в селе Красная Сопка в Красноярском крае следователи начали рассматривать уже третью версию, которая может теперь стать основной. Не исключено, что купленные в местном магазине курица и пельмени, о которых говорилось ранее, ни при чем. В магазин ходит все село, а пострадала только одна семья. Родители и дети могли отравиться продуктами собственного подсобного хозяйства. А точнее, различными химическими добавками и лекарствами для скота, которые могли в них содержаться.

"Помимо версии об отравлении продуктами, приобретенными в магазине, либо попадании в продукты ядохимикатов, поручено отработать версию о возможном отравлении семьи продуктами собственного хозяйства. Поскольку изучением записи магазина не подтверждена покупка куриного мяса и с учетом того, что у семьи имеется личное подсобное хозяйство, рассматривается вопрос о назначении ветеринарной экспертизы по имеющимся домашним животным и кормам", - сообщили в прокуратуре.

На экспертизу отправлены найденные в квартире удобрения, химикаты, таблетки для посудомоечной машины, остатки еды, а также ветеринарные лекарственные препараты. Среди них и тетрамифарм - порошок для лечения и профилактики гельминтозов у скота. По инструкции, при работе с этим препаратом необходимо надевать спецодежду и резиновые перчатки, а после - мыть руки с мылом.

"В настоящее время родители детей находятся в больнице скорой медицинской помощи. Состояние их здоровья стабильное, близкое к удовлетворительному. Они пришли в сознание. В рамках расследования угольного дела по факту отравления семьи проведена судебно-медицинская экспертиза. Согласно предварительным данным экспертов, смерть детей наступила в следствие токсического действия неустановленного вещества", - рассказали в СК.

Прокуратура проверит и органы социальной опеки. Квартира, в которой проживает семья, в крайне запущенном состоянии. Везде разбросаны вещи, комнаты давно требуют ремонта. Следователи не исключают, что в таком беспорядке могли затеряться и пакеты с химикатами, которые в результате и попали в пищу. Также сообщалось, что здесь недавно проводили обработку дихлофосом. А вообще семья никогда не привлекала внимания надзорных ведомств и характеризуется только положительно. Мать ждет пятого ребенка, она уже на девятом месяце, и беременность удалось спасти.

Скандалов в семье тоже не было, говорят родственники. Родители окружали дочерей и сына заботой, а беспорядок в доме - это лишь результат активности детей. В субботу, когда случилась трагедия, все самоотверженно пытались им помочь. Но даже врачи оказались бессильны. 13-летний мальчик и девочки 6 и 13 лет умерли в выходные. Сегодня же стало известно, что в больнице скончался и четвертый ребёнок.

"Я возле Максима был. Жена бегала от ребенка к ребенку. К Вике, к жене, к брату. Помогала ей там чем могла. Воду поднести, где-то пошевелить, пока бригада скорой реанимации не приехала. Медики рядом были наши местные", - говорит брат отца семейства.

Версию отравления пельменями и курицей из магазина следователи пока тоже не исключают. Известно, что основной объем продукции поступал на прилавки без ветеринарных сопроводительных документов. В рамках уголовного дела допрошены хозяин и продавец. Товар изъят и отправлен на экспертизу.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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