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Собянин рассказал, как будет выглядеть здание биржи на Ильинке после реставрации

13:17
  • понедельник
  • 23 сентября 2024

Началось восстановление фасадов и кровли исторического здания биржи XIX века

Объект культурного наследия федерального значения на улице Ильинка сохранил типичный классический облик и интерьеры 1870-х годов.

Теперь специалистам предстоит демонтировать отвалившуюся штукатурку, местами укрепить кирпичную кладку, провести антисолевую обработку и реставрацию цоколя. Кроме того следует расчистить лепной декор, убрать трещины, усилить крепления, воссоздать утраченные декоративные элементы. Также будут отреставрированы исторические окна и двери, при этом пластиковые рамы заменят на деревянные. Реставраторы приведут в порядок чугунные фонари-бра, оконные решетки, козырьки и навесы, а также ажурное ограждение кровли, сообщает мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее в Москве отреставрировали колокольню храма Святой Екатерины, который находится на Бауманской улице. Специалисты тщательно изучили постройку и восстановили кирпичную кладку, зубцы, карнизы и кресты. Воссоздали утраченный декор. В нишу вернули художественное панно. Самым сложным оказалось привести в порядок керамический лемех на кровле. Там эксперты насчитали 40 оттенков.

Также в ближайшее время начнется реставрация фасадов церкви Николы Заяицкого в районе Замоскворечье, история которого восходит к началу XVII века. Дошедшее до современных времен здание было построено в 1749–1754 годах.

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