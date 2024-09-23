Кремль объяснил осторожное отношение к сообщениям о "плане победы" Зеленского

Пока очень много противоречивой информации

Администрация президента России изучит "план победы" украинского лидера Владимира Зеленского, если он появится в официальных источниках. Об этом в понедельник, 23 сентября, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как отметил пресс-секретарь президента России, "невозможно заниматься каким-то анализом, опираясь на сообщения СМИ", которые пока остаются единственным источником сведений об этом плане.

В настоящее время "очень много разной, в том числе противоречивой, информации, недостоверной", но если "когда-то по официальным источникам будет появляться какая-то информация, мы, конечно же, внимательно изучим", цитирует Пескова ТАСС.

Тем временем Зеленский прибыл в Соединенные Штаты для участия в Генеральной ассамблее ООН. Во время своего выступления в Нью-Йорке он презентует пресловутый "план победы", который сводится к очередному выпрашиванию финансирования и военной техники.

Источники сообщали, что план Зеленского будет включать подробный список необходимых военных ресурсов и запрос на разрешение атаковать российскую территорию с использованием западных ракет большой дальности. Также подчеркивается необходимость инвестиций Запада в военно-промышленный комплекс Украины.

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