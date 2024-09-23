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Песков оценил заявление Макрона о неполноценности нынешнего миропорядка

14:00
  • понедельник
  • 23 сентября 2024

Президент Франции также призвал переосмыслить связи с Россией

Система международных отношений действительно меняется, как отметил президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом в понедельник, 23 сентября, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Российский политик прокомментировал заявление Макрона о том, что нынешний мировой порядок неполноценен и несправедлив, необходима обновленная замена. Также президент Франции призвал Европу пересмотреть отношения с Россией.

Песков подтвердил, что "меняется вся система международных отношений", в том числе "предстоит вообще отстроить новую архитектуру безопасности Европы".

Это потребует много усилий и будет предметом особой озабоченности для Кремля, чтобы обеспечить законные интересы безопасности России, цитирует Пескова ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что предложенная Россией новая архитектура сотрудничества и безопасности в Евразии призвана сменить отжившие евроцентричные и евроатлантические модели. В российской модели учитывается тот факт, что многополярный мир стал реальностью.

Чрезвычайный и полномочный посол России Вениамин Попов рассказал, по каким направлениям группа БРИКС и государства Глобального юга могут начать формировать новый справедливый миропорядок.

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