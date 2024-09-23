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Выяснилось, как напавший на одноклассника в Иркутской области пронес в школу оружие

14:16
  • понедельник
  • 23 сентября 2024

Школьник принес с собой нож и молоток

Школа в Балаганске в Иркутской области, где произошло нападение подростка на своих одноклассников, не была оснащена рамками металлоискателей. Об этом в понедельник, 23 сентября, рассказали в правоохранительных органах.
Школьник с молотком и ножом напал на одноклассников в Иркутской области

Как пояснил собеседник ТАСС, "это очень маленькая школа — рамки металлоискателя точно не было". Это и позволило беспрепятственно пронести в здание нож и молоток.

Как уточняет SHOT, в этой школе днем на посту охраны обычно находится гардеробщица, ночью за территорией следит сторож. Сотрудники образовательного учреждения ссылаются на четвертую категорию антитеррористической безопасности — она присваивается, если в регионе за последний год не было угрозы терактов.

Тем временем причина ЧП выясняется. Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева заявила РИА Новости, что необходимо на месте разобраться в причинах нападения, в том числе поговорить с родителями, "а не просто выйти в эфир с какой-то версией".

Источники отмечают, что напавший на одноклассника подросток — из благополучной семьи, у него есть маленький брат. Другие учащиеся характеризуют напавшего как замкнутого и довольно нелюдимого. Сообщается также, что он интересовался элементами японской культуры, в том числе анимэ.

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