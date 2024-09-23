Зеленский раскрыл секрет Трампа

Украинский лидер обнародовал "неудобную" правду

Владимир Зеленский прибыл в Америку для участия в Генеральной ассамблее ООН. Во время своего выступления в Нью-Йорке политик представит всему миру так называемый "План победы", который, по мнению специалистов, сводится к очередному выпрашиванию финансирования и военной техники.

Пока же украинский лидер дал интервью журналу The New Yorker, в котором раскрыл секрет обещающего завершить конфликт России и Украины якобы еще до инаугурации Дональда Трампа. Зеленский высказал мнение, что ему это не удастся. "Неудобную" правду он обнародовал без лишних сантиментов.

"Я считаю, что Трамп не знает на самом деле, как остановить войну, даже если ему кажется, что он знает, как это сделать. С этой войной часто бывает так, что, чем глубже ты смотришь на нее, тем меньше понимаешь. Много лидеров, которые были убеждены, что знают, как закончить ее уже завтра, но когда они погружались в нее глубже, то понимали, что все не так просто", - заявил Зеленский.

Отметим, что Дональд Трамп в своей предвыборной кампании также обещал предотвратить Третью мировую войну, которая, по его мнению, может начаться из-за политики администрации президента Джо Байдена. Напомним, что выборы в Америке состоятся уже в ноябре. Если Дональд Трамп представляет Республиканскую партию, то его оппонентом, представителем Демократической партии, является Камара Харрис.

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