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Путину доложили о развитии отечественных инновационных технологий

14:52
  • понедельник
  • 23 сентября 2024

Глава государства встретился с президентом Курчатовского института

Развитие отечественных инновационных технологий обсудил Владимир Путин с президентом Курчатовского института. Михаил Ковальчук доложил о деятельности национального исследовательского центра.

Сейчас среди ключевых приоритетов - разработки в сфере микроэлектроники, фундаментальной физики. Особое внимание традиционно уделяют ядерной энергетике. Созданы новые локальные атомные станции. Они востребованы в Арктике и в регионах крайнего севера. Так, уже подписан договор с Якутией.

Еще одна инновация - прототипы двигателей, которые откроют новые возможности для полетов в дальний космос. Есть и уникальные разработки для освоения подводного пространства.

Ковальчук: Мы делаем на Севмаше, сейчас заложен аппарат – помните, вы опускались, смотрели, затонувший на Балтике [фрегат] "Олег". Мы сейчас разработали по заказу "Газпрома" подводный обитаемый аппарат на двух человек, который опускается на 2 километра 200 метров. Это для контроля газопровода "Турецкий голубой поток".

Путин: На два километра я опускался на Байкале. Километр 900.

Ковальчук: Здесь 2200. Это обитаемый аппарат. И сейчас мы создаем тоже с "Газпромом" телеуправляемый аппарат, который выбрасывается оттуда и на кабель уходит для проверки.

Путин: На такой глубине, я думаю, в Черном море ничего не видно. Сероводородная среда.

Ковальчук: Но тем не менее. Мы сделали уникальный тренажер - совершенно полная имитация.

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