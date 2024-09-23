При освобождении Кореневского района Курской области нашли 268 человек

Об этом сообщил глава региона

В освобожденных российскими бойцами населенных пунктах Кореневского района Курской области находились более 260 человек. Об этом в понедельник, 23 сентября, рассказал глава региона Алексей Смирнов.

Как написал политик в Telegram-канале, удалось найти 268 человек, 118 из них числились в розыске по запросам родственников.

В совокупности с начала августа поступило более 770 заявлений от граждан, потерявших связь с родными и близкими, а также от организаций. Нередко поиски осложняет то, что выехавшие с приграничных территорий граждане не сообщают о своем местонахождении в местные администрации.

Смирнов попросил всех выезжающих с места жительства в другие районы регистрироваться и своевременно подавать заявление на восстановление паспорта и других документов.

Ранее Смирнов сообщал, что в Курской области нашли более 500 человек, которые считались пропавшими без вести после эвакуации из приграничных районов. Политик поблагодарил волонтеров за самоотверженную работу по поиску людей.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока рано говорить о том, является ли операция ВСУ в Курской области успехом или провалом. Политик заверил, что "не озабочен историческими успехами".

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