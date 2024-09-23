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Лось прогулялся по северо-востоку Москвы

15:23
  • понедельник
  • 23 сентября 2024

Охранники парка Яуза заметили животное за деревьями и сообщили в Департамент природопользования

Большое путешествие лося по Ростокину - утром в понедельник горожане наблюдали за передвижениями мощного животного по жилым кварталам.

Началось все с того, что охранники парка Яуза заметили животное за деревьями и сообщили в Департамент природопользования. Пока ждали специалистов, посмотреть на зверя собрались зеваки. Сохатый, утомленный таким вниманием, решил отправиться дальше - к Ростокинскому акведуку. При этом сильно хромал. Да и выглядел испуганным. Периодически ложился на землю. Однако, дойдя до речки, не устоял перед соблазном и с удовольствием окунулся.

Инспекторы вместе с полицией сопроводили животное до Лосиного острова.

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