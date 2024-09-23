Алиев отозвал посла Азербайджана в России

Эту должность занимал Полад Бюльбюль оглы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник, 23 сентября, подписал распоряжение об отзыве Полада Бюльбюль оглы с должности посла Азербайджана в России.

Дипломата, представлявшего Баку в Москве с апреля 2006 года, выбрали депутатом парламента Азербайджана, сообщает "Интерфакс".

В августе Полад Бюльбюль оглы сообщил о завершении дипломатической миссии в Москве, где проработал 18,5 года. Он заявил, что "на этом этапе мне было бы правильнее представлять в парламенте родную Шушу", поскольку именно там родился его отец, выдающийся советский и азербайджанский оперный певец Бюль-Бюль.

За период работы Полада Бюльбюль оглы в российской столицы возникали и непростые ситуации. В 2020 году представителям администрации президента Азербайджана пришлось извиняться за неосторожное высказывание дипломата по поводу российского вертолета Ми-24, сбитого возле границы Армении с Азербайджаном.

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