ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Алиев отозвал посла Азербайджана в России

14:55
  • понедельник
  • 23 сентября 2024

Эту должность занимал Полад Бюльбюль оглы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник, 23 сентября, подписал распоряжение об отзыве Полада Бюльбюль оглы с должности посла Азербайджана в России.

Дипломата, представлявшего Баку в Москве с апреля 2006 года, выбрали депутатом парламента Азербайджана, сообщает "Интерфакс".

В августе Полад Бюльбюль оглы сообщил о завершении дипломатической миссии в Москве, где проработал 18,5 года. Он заявил, что "на этом этапе мне было бы правильнее представлять в парламенте родную Шушу", поскольку именно там родился его отец, выдающийся советский и азербайджанский оперный певец Бюль-Бюль.

За период работы Полада Бюльбюль оглы в российской столицы возникали и непростые ситуации. В 2020 году представителям администрации президента Азербайджана пришлось извиняться за неосторожное высказывание дипломата по поводу российского вертолета Ми-24, сбитого возле границы Армении с Азербайджаном.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.