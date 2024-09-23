Песков ответил на вопрос об инциденте с "Сарматом"

О происшествии писали СМИ

Администрация президента России не располагает данными о якобы имевшем место инциденте во время испытаний межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Такое заявление сделал в понедельник, 23 сентября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По утверждению ряда средств массовой информации, ракета "Сармат" якобы взорвалась во время испытаний на космодроме Плесецк — пуск, по утверждению источников, был сорван.

Песков отметил, что у Кремля нет данных по этому поводу, поскольку "это, скорее, вопрос, который относится к компетенции наших военных". Политик предложил адресовать вопросы относительно испытаний вооружений в Министерство обороны России, сообщает ТАСС.

В феврале российский лидер Владимир Путин подтвердил, что первые серийные тяжелые баллистические ракеты "Сармат" поставлены в войска, которые вскоре продемонстрируют их на боевом дежурстве.

Между тем осенью 2023 года неудачей завершились в США испытания модернизированной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Ракета начала менять траекторию а потому ее решили уничтожить, дав команду на самоподрыв.

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