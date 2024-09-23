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"Месяц боролся за жизнь, буквально на волоске висел": Билан рассказал о букете болезней

15:02
  • понедельник
  • 23 сентября 2024

Певец лишь с помощью неравнодушных людей смог найти лекарство

Некоторое время назад Дима Билан взял из донецкого приюта 11-летнего кота Шахтера. В доме популярного артиста он прожил восемь месяцев. Поначалу с черным котиком не было никаких проблем. Но в конце августа состояние Шахтера резко ухудшилось, и он попал в больницу.

"Месяц боролся за жизнь, буквально на волоске висел. Один диагноз, вытекающий в другой, грубо говоря - букет болезней!" - объявил Билан в своем телеграм-канале.

Певец опубликовал видео, в котором в деталях рассказывалось, что же случилось с котом. Выяснилось, что у Шахтера проблемы с мочевым пузырем, повлекшим осложнения на сердце. Пока медики разбирались, что происходит с котом, питомец Димы Билана стал хуже себя чувствовать: он отказался от еды, еле стоял на лапах, "по сознанию тяжелая депрессия".

Тогда было принято решение воспользоваться препаратом, которого, по словам Билана, не было в доступе. Тогда певец бросил клич в социальных сетях, и люди мгновенно отреагировали на призыв о помощи. Лекарство было найдено в кратчайшие сроки. Врачи предупредили, что шансы у Шахтера 50/50. В результате еще некоторых исследований выяснилось, что у кота острый тяжелый некротический колит, ему провели экстренную операцию. Коту несколько раз переливали кровь.

Постепенно лекарство начало действовать, животному стало лучше. Сейчас Шахтер уже восстанавливается дома. Дима Билан в нем души не чает. В заключение он поблагодарил поклонников за помощь.

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