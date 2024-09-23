В Москве оценили вероятность проведения ядерных испытаний

Позиция России неизменна

Москва может провести ядерные испытания, но не будет, если от них воздержатся Соединенные Штаты.

Позиция России по поводу ядерных испытаний не менялась, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя предположения западных СМИ о том, что Россия может провести испытания в ответ на разрешение Киеву наносить удары вглубь России.

Тем не менее, в МИД напомнили, что инфраструктура ядерного полигона на Новой Земле находится в полной готовности, что также является ответом на действия Вашингтона, который последовательно совершенствует инфраструктуру на своих полигонах.

Кроме того, Москву беспокоит тот факт, что о США до сих пор не убрали ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) с Филиппин, которые развернули там на время учений, передает "Интерфакс".

Ранее начальник полигона на Новой Земле Андрей Синицын заявил, что все готово к возобновлению ядерных испытаний: создан штат, имеются необходимые техника и вооружение.

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