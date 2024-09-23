Волочкова сообщила о беременности: "Я так ждала!.."

Балерина объявила радостную новость

Анастасия Волочкова стала матерью 19 лет назад. От бизнесмена Игоря Вдовина она родила дочь Ариадну. Отметим, что несмотря на пышную свадьбу, влюбленные официально отношения не оформили. Впоследствии балерина объяснила, что просто хотела роскошного праздника.

Сегодня, 23 сентября, у Ариадны день рождения. Анастасия Волочкова не смогла остаться в стороне. В своем официальном телеграм-канале она опубликовала несколько фотографий именинницы. Балерина обратила внимание на то, как быстро бежит время.

"Я так ждала появления этой прекрасной и талантливой девочки! Она была талантливой, находясь еще частью меня во время беременности, потому что я ни на день не прекращала свое творчество. Танцуя свои концертные программы и на пятом месяце беременности. Ари впитывала эту музыку через меня и мою душу", - рассказала о беременности Волочкова.

Она сообщила, что через месяц после родов уже танцевала в Краснодаре в спектакле Юрия Григоровича "Баядерка". "Одно могу сказать. После всех исполненных мною ролей на сценах мира, я исполнила главную в жизни: Материнство. Горжусь достижениями Ариадны и знаю, что я счастливая мама", - заявила балерина.

В заключение она обратилась к имениннице: пожелала ей счастья и призналась, что считает ее самым близким и преданным человеком. "Жаль, что время невозможно перелистнуть и, возможно, что-то изменить..." - завершила свое послание артистка.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram