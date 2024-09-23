Экипаж "Союза МС-25" вернулся на Землю

Космонавты провели на МКС больше года

Последние дружеские объятия, крепкие рукопожатия и снимки на память. Россияне Олег Кононенко, Николай Чуб и американка Трейси Дайсон собираются в обратный путь. Домой, на землю. Наши космонавты провели на Международной космической станции больше года. 374 суток - это была самая длительная экспедиция за время существовании станции. Ребята прощаются с Центром управления полётами, которые всегда были рядом, всегда на связи.

Олег Кононенко теперь абсолютный рекордсмен. Он больше всего времени, чем кто-либо, провёл в космосе. После этого пятого по счёту полёта - одна тысяча сто одиннадцать суток. Красивая цифра - четыре единицы. Так получилось. Сорок четыре с половиной часа отработал в открытом космосе. Во время этого полёта отпраздновал на станции своё шестидесятилетие. А теперь улетает вместе с экипажем, но все надеется вернуться.

Экипаж провёл последнюю проверку космического корабля. Все бортовые системы исправны и работают в штатном режиме.

Очень медленно союз отлетает от международной космической станции. Космонавты с борта космического корабля осматривают обшивку МКС на предмет повреждений. На станции следят за "Союзом". Относительно земли оба космических объекта летят с фантастической скоростью в 27 тысяч километров в час.

Отойдя от МКС на безопасное расстояние, корабль включил тормозные двигатели. Произошло отделение приборного и бытового отсеков от спускаемого аппарата. Они сгорели в плотных слоях атмосферы. И вот уже раскрыт тормозной парашют. Сам спускаемый аппарат заметно дымится - при прохождении плотных слоёв атмосферы температура на обшивке превышает тысячу градусов. Теперь он остывает.

Голос бодрый, настроение отличное. И техника работает как надо. Через несколько минут в паре метрах от земли, подняв облако пыли, сработали тормозные двигатели спускаемого аппарата. Он приземлился ровно, на бок не завалился. Люк сверху, поэтому приставили специальную горку, по которой будут спускать людей. Первого достают космического рекордсмена Кононенко, потому что место командира корабля в центре спускаемого аппарата.

Даже несмотря на ежедневные упражнения на орбите, после долгой невесомости космонавты сами ходить не могут. Ноги ослабли. Для женщины в экипаже, конечно же, цветы. Белые розы от технического персонала Роскосмоса.

Ещё букет хризантем лично от главы корпорации. И каждому - по именной матрёшке. На орбите наши космонавты выполнили более 60 экспериментов, часть из которых являются этапами подготовки для полётов в дальний космос. Изучали даже межличностные и межгрупповые взаимоотношения своего многонационального экипажа. Ещё в инкубаторе выводили японских перепелов и под световым излучением выращивали карликовый горох. В самостоятельный полёт отправили малогабаритный спутник, сделанный студентами и аспирантами МГТУ имени Баумана.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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