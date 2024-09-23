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Дом отравившейся семьи в Красноярском крае обрабатывали дихлофосом

15:37
  • понедельник
  • 23 сентября 2024

Погибли четверо детей

Дом, в котором проживала отравившаяся семья в Красноярском крае, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. Об этом в понедельник, 23 сентября, рассказали в региональном главке Следственного комитета.
Четверо детей насмерть отравились в Красноярском крае. Все подробности

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства трагедии, жертвами которой стали четверо детей. Очнувшиеся в больнице родители рассказали, что обрабатывали дом дихлофосом в этот день. В это время дети находились на улице, а когда они вернулись после прогулки, мать приступила к приготовлению ужина, сообщает РИА Новости.

К расследованию уголовного дела подключены наиболее опытные следователи-криминалисты краевого СК России, заверили в ведомстве.

Высказывалось предположение, что в еду по ошибке добавили средство от насекомых — пакет с этим веществом нашли в доме.

В 2021 году московская семья отравилась арбузом, приобретенным в магазине. В остатках плода нашли следы средства для уничтожения насекомых. Как выяснилось, в торговом зале провели обработку, опрыскав специальным веществом пол в непосредственной близости от стеллажа с фруктами. Продукты при этом не были прикрыты или как-либо еще защищены от попадания отравы.

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