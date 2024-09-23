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Супруга Сергея Шнурова подала на развод

15:45
  • понедельник
  • 23 сентября 2024

Информация появилась в СМИ

В Сети распространилась информация, согласно которой Сергей Шнуров и его четвертая супруга Ольга Абрамова разводятся. Инициатором стала именно Ольга. Иск появился в базе 16 сентября, передает телеграм-канал Super.

На дочери уральского бизнесмена, миллионера Валерия Абрамова, Сергей Шнуров женился в 2018 году. Причем церемония проходила в Санкт-Петербурге и не освещалась СМИ. Влюбленные предпочли отметить праздник тайно, без роскошного и пышного праздника на весь отечественный шоу-бизнес. Примечательно, что Ольга на 18 лет младше Сергея.

В 2021 году Абрамова родила Шнурову сына. А через год у них появился второй общий ребенок. Интересно, что до сих пор точно неизвестно, ни какого он пола, ни как зовут. Сергей и Ольга ведут крайне закрытый образ жизни, на светских мероприятиях не появляются, на телевидении не снимаются, интервью не дают.

Напомним, что от предыдущих отношений у Сергея Шнурова есть дочь и сын.

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