Киев требует оружия и гарантий безопасности

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе запланированной встречи с президентом США Джо Байденом намеревается рассказать о своем "плане победы", который будет состоять из четырех положений.

Как пишет The Times, среди этих пунктов — продолжение украинскими военными боевых действий в Курской области, дальнейшая финансовая помощь киевскому режиму со стороны западных доноров, предоставление неонацистам "специфических" вооружений, а также гарантии безопасности Украине от США и их союзников по образцу статьи 5 Устава НАТО.

По замыслу Зеленского, реализация пунктов пресловутого плана позволит Украине возобновить мирные переговоры с Россией до конца 2024 года.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что пока "невозможно заниматься каким-то анализом, опираясь на сообщения СМИ", но если "когда-то по официальным источникам будет появляться какая-то информация", в Москве ее рассмотрят.

Тем временем Зеленский заявил, что в вооруженном конфликте Москвы и Киева необходимо поставить точку до конца 2024 года, а для этого "мы должны максимально усилить Украину". Политик анонсировал новый "мирный саммит", хотя Россия не участвовала и в первом.

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