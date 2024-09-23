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Порошенко и его сын попали в список террористов в России

16:14
  • понедельник
  • 23 сентября 2024

Ранее экс-президента Украины объявили в розыск

Росфинмониторинг добавил экс-президента Украины Петра Порошенко и его сына Алексея в список террористов и экстремистов.

Данные появились в реестре 23 сентября. Туда также попал украинец Олег Казаков, который находился в составе руководства липецкой фабрики "Рошен", перешедшей в собственность России.

Весной МВД России объявило Порошенко в розыск по неназванной статье Уголовного кодекса.

Петр Порошенко был президентом Украины с 2014 по 2019 год. Сейчас он возглавляет партию "Европейская солидарность".

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