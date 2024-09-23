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Дуров назвал условия передачи данных пользователей Telegram

16:44
  • понедельник
  • 23 сентября 2024

Мессенджер предназначен для поиска друзей и новостей

Мессенджер Telegram изменил политику конфиденциальности.

Теперь IP-адреса и номера телефонов пользователей Telegram, которые нарушают правила мессенджера, будут передаваться соответствующим органам в ответ на обоснованные запросы. Об этом в понедельник, 23 сентября, в своем канале написал основатель Telegram Павел Дуров.

"Эти меры должны отпугнуть преступников. Поиск в Telegram предназначен для поиска друзей и новостей, а не для продвижения нелегальных товаров", - сообщил он.

В настоящий момент Дуров находится во Франции под подпиской о невыезде.

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