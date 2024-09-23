Три человека погибли при обстреле села в Белгородской области

В их числе ребенок

В Белгородской области при украинском обстреле погибли трое мирных жителя, в том числе ребенок.

Под удар попало село Архангельское Шебекинского городского округа. Погибли двое взрослых и один ребенок. Еще двое – взрослый и ребенок – получили ранения, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Несовершеннолетний получил минно-взрывную травму и осколочные ранения, взрослый - ранение грудной клетки и осколочное ранение бедра. Они госпитализированы.

Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется.

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