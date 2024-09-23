ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Три человека погибли при обстреле села в Белгородской области

17:09
  • понедельник
  • 23 сентября 2024

В их числе ребенок

В Белгородской области при украинском обстреле погибли трое мирных жителя, в том числе ребенок.

Под удар попало село Архангельское Шебекинского городского округа. Погибли двое взрослых и один ребенок. Еще двое – взрослый и ребенок – получили ранения, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Несовершеннолетний получил минно-взрывную травму и осколочные ранения, взрослый - ранение грудной клетки и осколочное ранение бедра. Они госпитализированы.

Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия обстрела в Белгородской области
Последствия обстрела в Белгородской области
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.