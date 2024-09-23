В Госдуме раскрыли детали законопроекта о запрете чайлдфри

Моду на бездетность нужно запретить, считают парламентарии

Запрет пропаганды движения чайлдфри не коснется свободы личного выбора россиян в вопросе деторождения.

Об этом ТАСС заявила одна из авторов инициативы, член комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова. Речь идет только о запрете распространения идеологии бездетности.

"Учтем замечания, которые есть в заключении правительства, и уточним само понятие "отказ от деторождения", - подчеркнула она.

В настоящий момент пакет проектов о запрете пропаганды чайлдфри проходит проработку, в скором времени его направят на рассмотрение Госдумы.

По словам Аиткуловой, законопроект направлен на защиту детей от пропаганды добровольного отказа от деторождения, который не связан с медицинскими проивопоказаниями или религиозными убеждениями.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что движение чайлдфри в России нужно запрещать законодательно. В настоящий момент вопрос обсуждают в Минюсте и эксперты. При этом спикер СФ подчеркнула, что государство никогда не будет заставлять россиянок рожать.

В Кремле напомнили, что повышение рождаемости - это один из главных приоритетов в работе власти.

"Все, что нужно делать для повышения рождаемости, должно делаться. И все, что мешает этому, конечно, должно из нашей жизни исчезать", - отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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