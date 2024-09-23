В Израиле объявили о расширении ударов по Ливану

За неделю пострадали около 5 тысяч человек

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет удары по целям движения "Хезболлы" по всей территории Ливана.

Как сообщил министр обороны страны Йоав Галант, разрешены удары по командному составу "Хезболлы", а также по складам с оружием.

За неделю от израильских ударов пострадали около пяти тысяч ливанцев. Число жертв достигло 274 человека, из них - 21 ребенок и 39 женщин.

Очередное обострение отношений между Израилем и Ливаном началось 17 сентября, когда в арабской республике массово начали взрываться электронные устройства. "Хезболла" возложила ответственность за атаки на Израиль. В ответ ЦАХАЛ объявила о начале "нового этапа" войны.

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