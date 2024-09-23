Мишустин познакомился с технологическими решениями в области электроники

В России проходит юбилейный форум "Микроэлектроника"

Тысячи специалистов со всей страны обсуждают развитие отечественных электронных технологий. Площадкой для проведения форума "Микроэлектроника" стала федеральная территория "Сириус", которая сама - средоточие инноваций, объединяющая достижения советской фундаментальной науки и современных прикладных разработок. Так что развернуться участникам форума было где. На выставке можно представить разработку, но и продемонстрировать ее в действии. В работе принимает участие Михаил Мишустин. Премьер-министр познакомился с технологическими решениями в области электроники, фотоники. Одна из перспективных цифровых технологий - квантовые вычисления.

На стендах российских отраслевых компаний и научных центров - не эфемерный план на будущее. Некогда амбициозные идеи - уже реальность. И это тоже - признаются участники - результат серьёзной и системной работы: увеличилось финансирование отрасли. Что вызвало приток квалифицированных кадров. Один из участников - крупнейший поставщик электронной компонентной базы в стране. Презентует первый полностью отечественный микроконтроллер "Амур" на открытой системе RISK V.

"Мы уже сделали различные варианты его применения. И больше 20 вузов и колледжей - мы уже отдаём им эти отлаженные платины, чтобы они робототехнику и интернет вещей проектировали на российском оборудовании", - рассказала Гульнара Хасьянова, генеральный директор АО "Микрон".

Выставка наглядно показывает - в нашей стране есть качественные разработки, которые можно использовать в отечественной промышленности. И минимально зависеть от иностранных решений.

"Это так здорово, что наша индустрия электронная не просто восстанавливается - она на сегодняшний день начинает видеть свет в конце туннеля. Мировые лидеры в этой области ушли очень далеко. И здесь не надо что-то придумывать, лукавить, это непростая история. На сегодняшний день наш профессионализм, знания коллег, которые были так или иначе накоплены, нужно воплотить в масштабирование самых современных решений, чтобы отрасль достигла технологического и промышленного суверенитета для производства всех элементов электроники на основе наших решений", - заявил Мишустин.

13 научных секций. Где каждая, как серьёзная конференция. Подготовлена тысяча докладов. Юбилейный форум "Микроэлектроника" - яркое событие для всей отрасли. Ведь участники - разработчики, представители органов власти, образования, а ещё бизнеса и корпораций. Выступая на пленарном заседании, председатель правительства сообщил, что власти РФ продолжат поддерживать инвестиционные и инфраструктурные проекты для развития сферы электроники в стране. В том числе – по капитальному строительству и созданию профильных технопарков в регионах.

"Действует целый ряд мер поддержки – от финансирования проектов фундаментальных исследований до стимулирования производства и внедрения новых изделий. Например, установлена льготная ставка по налогу на прибыль, а также пониженные тарифы страховых взносов", - сообщил Мишустин.

Государство наращивает и финансовую поддержку. За четыре года из бюджета было выделено свыше 430 млрд рублей. И результат налицо. За первое полугодие 2024, по словам премьер-министра, объём производства электроники и оптических изделий вырос на 35%. Отрасль заинтересована в образовательных инициативах. Глава Минобрнауки сообщил, что кадры для микроэлектроники готовят по 30 образовательным программам. Только на бюджетных местах обучается почти 70 тысяч человек.

"На протяжении нескольких лет мы максимально сблизим запросы производства, бизнеса и трансформируем инженерное образование, подготовку кадров для микороэлектронной промышленности", - сказал Валерий Фальков.

Формирование рынка и стимулирование спроса на конечное российское оборудование в сфере IT - зона ответственности Минцифры. При разработке стандартов в сфере интернета вещей, будь то умный дом, цифровые метеостанции в сельском хозяйстве, датчик пассажиропотока или безналичная оплата, в приоритете - отечественные технологии, сообщил Максут Шадаев:

"Больше 50% рынка за 2023 год - тяжелых серверных платформ. Систем хранения данных уже российского производства. Мы видим большую конкуренцию с китайцами, но пока этот рынок мы успешно отвоёвываем".

В этом году форум - 10-й по счёту. Свыше трех тысяч специалистов - учёных, разработчиков, промышленников, предпринимателей. О том, что Россия обладает научным и производственным потенциалом каждый из них знает наверняка. Как и о том, что новые идеи и предложения, озвученные на полях форума, станут основой цифровой инфраструктуры страны.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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