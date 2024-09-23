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В Херсонской области произошел теракт против главврача больницы

19:26
  • понедельник
  • 23 сентября 2024

Погибла его жена

Украина предприняла попытку совершить теракт против главного врача Алешкинской районной больницы Владимира Харлана.

Харлан судом выжил, но его жена погибла, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем telegram-канале.

Главврача выслеживали целенаправленно, он часто выезжал на места обстрелов, чтобы помочь раненым.

Выезжает во все населенные пункты не глядя на опасность. И просто пользуется огромным авторитетом людей. Нет таких слов, чтобы передать всю чудовищность этого злодеяния", - сообщил Алексеенко.

Как и при каких обстоятельствах произошел теракт, власти не раскрыли.

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