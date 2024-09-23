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Успенская отсудила деньги у назвавшего ее "попрошайкой" Киркорова

20:09
  • понедельник
  • 23 сентября 2024

Иск удовлетворен частично

Таганский суд Москвы взыскал с певца Филиппа Киркорова 90 тысяч рублей в пользу его коллеги Любови Успенской.

Иск певицы Любови Успенской удовлетворен частично. Теперь Киркоров должен компенсировать моральный вред, а также опровергнуть слова, сказанные в адрес артистки. Штраф должен быть выплачен в течение 10 дней, передает ТАСС.

Ранее Успенская дала интервью журналистке Алене Жигаловой, в котором назвала Киркорова "женоненавистником". Певец очень оскорбился, учитывая их многолетнюю дружбу. Как результат – он подал в суд с требованием моральной компенсации в размере 10 миллионов рублей и опровержением сказанного. При этом сама Успенская в долгу не осталась – она подала иск к Киркорову на 10 миллионов рублей из-за того, что тот в интервью телеканалу "Муз-ТВ" назвал ее попрошайкой".

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