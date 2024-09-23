Легковушка сбила четырех человек на остановке в Смоленске

Водитель не справился с управлением
В Смоленске легковой автомобиль Volkswagen наехал на пешеходов, находившихся на остановке общественного транспорта.
ДТП произошло на улице Кирова. Как сообщили в региональном МВД, водитель 2002 года рождения не справился с управлением, выехал на встречную полосу и наехал на людей.
По предварительным данным, пострадали четыре человека в возрасте от 17 до 42 лет, передает ТАСС.
Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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