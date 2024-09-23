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Для школьников пройдет онлайн-олимпиада "Безопасные дороги"

20:48
  • понедельник
  • 23 сентября 2024

Она стартует 24 сентября

В России для школьников с первого по девятый класс с 24 сентября по 27 октября проведут онлайн-олимпиаду "Безопасные дороги". Мероприятие состоится уже в пятый раз.

Как отмечается, онлайн-олимпиада призвана сформировать навыки безопасного поведения в условиях города, также она учит ориентироваться среди дорожных знаков и анализировать опасные ситуации.

С подробной информацией о мероприятии можно ознакомится на сайте dorogi.uchi.ru.

Добавим, что олимпиада проходит в рамках информационной кампании нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

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