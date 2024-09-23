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Путин поручил выделить деньги на поддержку российских игроделов

21:36
  • понедельник
  • 23 сентября 2024

Итоги июньской поездки в Якутию

Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть выделение средств на разработку российских видеоигр.
Песков объяснил поручения Путина по приставкам и видеоиграм

Деньги будут выделяться из бюджетных и внебюджетных резервов, говорится в перечне поручений по итогам визита главы государства в Республику Саха (Якутия). Средства получит профильный институт развития АНО "Институт развития интернета",

Ответственным за исполнение поручения Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина. Доклад должен быть предоставлен до 15 октября, говорится в сообщении Кремля.

Ранее "Кинопоиск" назвал 10 знаковых российских видеоигр. Это "Тетрис", "Корсары: Проклятье дальних морей", "Дальнобойщики-2", "Космические рейнджеры", "Мор (Утопия)", "Танки Онлайн", "Аллоды Онлайн", Gardenscapes, Pathfinder: Wrath of the Righteous и Atomic Heart.

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