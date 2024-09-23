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Сальдо раскрыл подробности теракта, в котором пострадал главврач больницы

22:00
  • понедельник
  • 23 сентября 2024

ВСУ атаковали с дрона

Теракт против главврача Владимира Харлана в Херсонской области был совершен при помощи беспилотника.

Белую медицинскую "Ниву" главврача ЦРБ в Алешках выследили с дрона, а затем ударили по автомобилю. В результате пострадали Харлан и его водитель, жена доктора погибла.

"Власти сделают все, что от них зависит, чтобы помочь и облегчить Вашу боль", - обратился к Харлану губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Глава региона отметил, что российским операторам БПЛА уже поставлена задача уничтожить виновных в теракте.

Главный врач районной больницы города Алешки Херсонской области Владимир Харлан пострадал в результате теракта, устроенного ВСУ. Украинцы намерено охотились за доктором, который часто лично выезжал в места обстрелов, чтобы помогать раненым.

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