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Названы имена новых героев спецоперации

08:53
  • вторник
  • 24 сентября 2024

Гвардии лейтенант Роман Русин с подчиненными вывозит и ремонтирует поврежденную на передовой технику

В Минобороны России представили новых героев спецоперации.

Младший сержант Александр Сапончик в ходе освобождения одного из населенных пунктов спас экипаж подбитого БТРа. Александр оказал первую помощь раненым сослуживцам и организовал их эвакуацию, а после вернулся на поле боя.

Гвардии лейтенант Роман Русин с подчиненными вывозит и ремонтирует поврежденную на передовой технику. Работать часто приходится под вражеским огнем. За этот год группы под командованием Русина эвакуировали более 60 единиц различной техники, в том числе иностранной. Среди последних трофеев - бронемашина американского производства.

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