Российская система ПВО сбила 12 украинских беспилотников

Они пытались ударить по трем регионам

В ночь на вторник, 24 сентября, российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 13 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, семь таких аппаратов уничтожены над территорией Белгородской, четыре — над территорией Курской и один — над территорией Брянской областей

Ранее на Западе отмечали, что Россия успешно применяют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) по подавлению реактивных систем и беспилотников. РЭБ назвали одним из примеров российского технологического преимущества.

Тем временем российский лидер Владимир Путин объявил о значительном увеличении поставок беспилотников в Вооруженные силы России. Президент уточнил, что всего за 2023 год в армию было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов.

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