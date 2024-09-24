Политолог Камкин о выборах в Германии: "Чересполосица, кошмар коалиций"

"Альтернатива для Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт" получили в Бранденбурге почти половину голосов избирателей

Социал-демократы победили на выборах в Бранденбурге - но насколько убедителен их успех? В какой мере антироссийский курс правительства Олафа Шольца повлиял на настроения избирателей? И могут ли "Альтернатива для Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт" стать новыми лидерами немецкой политики?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Александр Камкин.

"Раньше в Германии была двухпартийная система и куча карликовых партий, которые иногда проходят в Бундестаг. Сейчас там чересполосица, кошмар коалиций. "Альтернатива для Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт" получили в Бранденбурге почти половину голосов избирателей. И это при рекордной явке в 73%", - отметил эксперт.

Полный комментарий Александра Камкина смотрите в видео

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